Vier mannen stelen goederen ter waarde van 700 euro uit winkels centrum Goes

Medewerkers van een winkel signaleren dat telkens dezelfde mannen voorbij lopen met tassen die dan weer leeg en dan weer vol zijn. Deze constatering wordt via de winkeliersapp gecommuniceerd. Hierop reageren Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente die de mannen op de Oostwal staande houden en overdagen aan de politie. Enkele tassen liggen weggemoffeld tussen de bosjes in de omgeving. In de geprepareerde tassen worden kledingstukken van verschillende winkels gevonden waaraan de prijskaartjes en beveiliging nog vast zitten.