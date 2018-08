Man aangehouden na uit de hand gelopen ruzie

Rond 04.25 uur kreeg de politie een melding van een conflict in een woning waarbij ook gestoken zou zijn. Bij de woning troffen toegesnelde agenten de gewonde man aan. Hij had een steekwond in zijn bovenbeen. De ambulance heeft de man naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwonding werd geholpen. Hij mocht even later het ziekenhuis weer verlaten. In de woning was de dader nog aanwezig en werd door de collega’s aangehouden. De man zit vast voor verder onderzoek.