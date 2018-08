Man met vuurwapen in park aangehouden

Politie en Openbaar Ministerie zetten vol in op de strijd tegen vuurwapens. Het Openbaar Ministerie eist hogere straffen voor vuurwapenbezit en de politie onderzoekt elke melding en tip. De hulp van getuigen is daarbij van groot belang. Weet u dat een persoon in het bezit is van een (vuur)wapen? Bel dan de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met 0800-7000.