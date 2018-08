Politie is op zoek naar getuigen schietincident

Een man van 49 jaar werd voor de deur van zijn woning neergeschoten en overleed later in die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Oproep

Uit onderzoek is komen vast te staan dat zich verschillende personen, waaronder fietsers en voetgangers, in de buurt van de plek waar rond 23.30 uur de schietpartij plaatsvond, bevonden.

Het rechercheteam vraagt met klem of deze mensen zich willen melden. Zij kunnen informatie hebben, die bijdraagt aan het onderzoek om duidelijk te krijgen wat zich die nacht daar precies heeft afgespeeld.

Ook personen die bijvoorbeeld met hun mobiele telefoon beelden gemaakt hebben, worden verzocht deze toe te sturen aan de politie.

Onderzoek

Een groot rechercheteam is met het onderzoek bezig. Het onderzoek bevindt zich nog in de zogenaamde hectische fase. Dit betekent dat in de eerste dagen na een geweldsincident zoveel mogelijk en zo breed mogelijk informatie verzameld wordt.

Naast forensisch onderzoek vindt er ook buurt- en digitaal onderzoek plaats.

Stoffelijk overschot

Op het lichaam van het slachtoffer is zaterdagmiddag bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag sectie verricht.

Het stoffelijk overschot is inmiddels vrijgegeven.

Doorgeven van informatie

Mensen die iets gezien hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op de Akerstraat Noord in Hoensbroek rond 23.30 uur, kort daarvoor en/of kort daarna, kunnen dit doorgeven via de opsporingstiplijn 0800-6070. Dit kan ook in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen of via de tiplijn van M (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000. Ook is het mogelijk het digitale tipformulier in te vullen.

Dit geldt ook voor mensen die daar die nacht niet voorbij kwamen maar wel andere informatie hebben, die met deze schietpartij te maken heeft.

Voorbijgangers die beeldengemaakt hebben, kunnen dit via www.politie.nl/thema's/melden uploaden.