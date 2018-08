Vrouw in eigen woning overvallen: politie op zoek naar getuigen

Haarle - In de nacht van zondag op maandag, omstreeks 03.30 uur, is een 75-jarige bewoonster slachtoffer geworden van een overval in haar woning. De vrouw, woonachtig aan de Bathemerweg in Haarle, werd ’s nachts in haar woning verrast door drie mannen die het hadden voorzien op haar geld en sieraden. De vrouw raakte niet gewond.