Verdachte aangehouden voor woningoverval Arnhem

Door een vingerafdruk kwam de politie de verdachte op het spoor. Hij was al eerder in aanraking geweest met de politie, daardoor stond zijn vingerafdruk in een landelijke databank. De politie wist al langer wie de verdachte was, maar hij was lange tijd onvindbaar. Vorige week donderdag kwamen agenten hem tegen toen hij als getuige werd aangesproken bij een vernieling in Arnhem. Hij is toen meteen aangehouden. De verdachte is inmiddels voorgeleid en blijft langer vastzitten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

(2015268107 ^sk)