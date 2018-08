Aanhouding voor brandstichting

Rond 16.15 uur kreeg de politie melding dat een stuk gras van de vestingwal aan het Adriaan Dortmanplein in brand was gestoken door een groepje kinderen. De brandweer bluste de brand, die 3500m2 natuur gekost heeft.

Politieonderzoek leidde naar een 14-jarige jongen uit Bussum, die maandag 6 augustus aangehouden is. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie verzoekt getuigen die nog niet gesproken hebben met de politie , of die wel al een verklaring hebben afgelegd maar toch nog iets kwijt willen, om contact op te nemen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.