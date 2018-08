In de boeien op de vlucht

De politie was aanvankelijk naar een melding dat een man in het Cornusplantsoen zou liggen te slapen. Voorbijgangers maakten zich zorgen over de gezondheid van de man. Toen de politie met de man in gesprek ging, bleek hij onder invloed te verkeren.

Tijdens het gesprek liep de verdachte lang. Hij werd door de politie herkend vanwege de openstaande straf. De politie kon de man ter plaatse aanhouden. Nadat hij in de boeien was geslagen en in de politieauto was gezet, kwam de onder invloed verkerende persoon op de politie aflopen. Hij eiste de nodige aandacht op. Hierdoor kreeg de aangehouden man de mogelijkheid uit de auto te springen en weg te rennen. De politie liet een Burgernetmelding uitgaan waarin werd gevraagd uit te kijken naar een man met handboeien. Uiteindelijk werd de verdachte in de Rudbeckialaan teruggevonden door een politieman met diensthond.

De verdachte bleek een tasje bij zich te hebben met 23 gripzakjes met hash en een zakje MDMA.

2018152075