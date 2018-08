Lichaam drenkeling aangetroffen

Zondagochtend tegen 12.00 uur werd er bij hulpdiensten melding gemaakt van iemand die in nood verkeerde in het water op het recreatiegebied. Aanvankelijk was het niet zeker of zich inderdaad iemand in het water bevond. In de loop van de middag werden echter persoonlijke eigendommen en de fiets van de 31-jarige man uit Alkmaar aangetroffen. Het lichaam van de drenkeling werd uiteindelijk vannacht gevonden en kon uit het water worden gehaald.