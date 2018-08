Politie zoekt getuigen autobrand

Heerhugowaard - De politie is op zoek naar getuigen van een autobrand op de Huygendijk in Heerhugowaard. De politie is bereikbaar op tel.nr 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Om 18.20 uur kreeg de politie melding van de autobrand. Ter plaatse bleek het vuur al geblust te zijn door omstanders. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. 2018152092