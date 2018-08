Straatroof in Schagen

Het slachtoffer reed op zijn fiets rond 16.00 uur bij de verkeerslichten aan de Julianaweg met de Zuiderweg in Schagen toen hij het idee had dat hij gevolgd werd. Kort daarop werd hij bij zijn keel gegrepen en voelde de verdachte in het slachtoffer zijn broekzak. Hij pakte zijn telefoon en is toen op de vlucht geslagen.

Het slachtoffer kan de verdachte als volgt omschrijven.

Man.

Stevig postuur.

Zwarte tatoeage in zijn nek.

Beetje rood krullend haar.

Witte schoenen.

De politie heeft uw hulp nodig. Heef u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze vermoedelijke straatroof dan komen wij graag in contact met u. u kunt bellen op 0900-8844.