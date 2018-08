Politie zoekt schennispleger

De man belde maandagochtend aan bij de woning van een bejaarde dame. De vrouw dacht de deur te openen voor een glazenwasser en zij werd bijzonder onaangenaam verrast toen bleek dat het om een man ging die zichzelf leek te bevredigen. De man is heel kort in de woning geweest. Daarna is hij er rennend vandoor gegaan in de richting van de Van Karnebeekstraat. De politie is op zoek naar de man. Hij heeft die ochtend mogelijk al langer in de buurt rondgelopen. Van hem is het volgende signalement bekend:

Blanke man

Tussen de 1.65 en 1.70 meter lang

Rond de 50 en 60 jaar oud

Grijs/blond haar

Hij droeg een licht beige petje en een katoenen broek tot op de knieën

Hij sprak Nederlands, mogelijk met een heel licht Duits accent

Indien mensen de man gezien hebben of zij hem herkennen aan het signalement, dan komt de politie graag met hen in contact. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844.