Tijdens Pride 17 zakkenrollers aangehouden

Amsterdam - Het aantal aangiften van o.a. zakkenrollen tijdens de Amsterdam Pride 2018 is minder dan in voorgaande jaren. Desondanks hield de politie 17 zakkenrollers aan. In het afgelopen weekend zijn in totaal 38 verdachten aangehouden voor uiteenlopende feiten. In vier gevallen is aangifte gedaan met betrekking tot LHBTI gerelateerde zaken. De politie heeft deze zaken in onderzoek.