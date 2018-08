Drie aanhoudingen na poging inbraak

Een getuige zag twee mannen bezig om in een garagebox aan de Parkdreef in te breken en sprak hen aan. Hierop vluchtten de twee als inzittenden van een vluchtauto. Aan de garagebox troffen agenten inbraaksporen aan. Omdat de getuige aan agenten een goede omschrijving en het kenteken van de auto meegaf, kon de politie het drietal in de vluchtauto aanhouden op de A12 ter hoogte van Woerden. De eigenaar van de garagebox deed aangifte. De drie zitten vast, worden gehoord en dinsdag 7 augustus voorgeleid aan een rechter-commissaris.



Verdachte situatie? Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .