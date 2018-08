Aanrijding met dodelijke afloop

Vooralsnog is de identiteit van de overleden bestuurder niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Medewerkers van de Verkeersongevallen Groep (VOG) doen onderzoek.

Daarvoor maakte de heli overzichtsfoto's vanuit de lucht. Ter plaatse spraken medewerkers al met getuigen, maar ook met de vrachtwagenchauffeur. De bestuurder was behoorlijk aangeslagen en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Mocht de VOG nog een verdere verklaring van hem nodig hebben, dan gaan ze op een later moment nog met hem in gesprek.