Gezochte verdachte in kraag gepakt op de Maaspoort

Den Bosch - Op maandagmiddag hebben we in de wijk Maaspoort een 41-jarige veelpleger zonder vaste woon-of verblijfplaats kunnen oppakken nadat we een melding kregen van een oplettende burger. Hij wordt er van verdacht vorige week twee gewelddadige winkeldiefstallen te hebben gepleegd in de Lokerenpassage.