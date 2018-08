Politie zoekt specifieke getuige overval Heezerweg

In het onderzoek sprak de politie al met verschillende mensen. Hieruit is gebleken dat er een getuige is die mogelijk belangrijke informatie heeft voor de recherche. Het zou gaan om een jongeman die op het moment van de overval in de cafetaria aanwezig was. Hij zat alleen aan een tafeltje voor in de zaak te eten. Hij was op dat moment de enige aanwezige klant. Het gaat om een getinte jongen met zwart haar, gekleed in een shirt met lange mouwen, een spijkerbroek en sportschoenen. Vlak voor de dader rent de jongen de zaak uit. Het is heel goed mogelijk dat ook hij bedreigd is door de dader.

Ben of ken jij deze jongen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Dat kan ook anoniem op 0800-7000. Deel deze oproep via social media en help de recherche mee met het oplossen van deze overval.