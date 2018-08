Identiteit slachtoffers verkeersongeval bekend

Valkenburg aan de Geul - De identiteit van de twee slachtoffers die bij het eenzijdige verkeersongeval afgelopen nacht betrokken waren, is bekend. De bestuurder van de auto betreft een 18-jarige jongeman uit Valkenburg. Hij kwam bij het ongeval om het leven. De bijrijder, een 15-jarige jongen die eveneens afkomstig is uit Valkenburg is, raakte bij het ongeval zwaar gewond.