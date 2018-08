Onderzoek naar elf schietincidenten in de eerste helft van 2018

Het aantal schietincidenten waar politiemedewerkers bij betrokken waren met letsel of dood tot gevolg is al enkele jaren stabiel. In 2017 bedroeg het totaal aantal schietincidenten 23 tegenover 34 in 2016, 30 in 2015 en 33 in 2014. Dit blijkt uit cijfers die het Openbaar Ministerie (OM) vandaag publiceerde.