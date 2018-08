Mobiele filmers op de bon bij brand op snelweg

Het is volgens de wet niet toegestaan om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Bestuurders die met hun smartphone bezig zijn, gaan langzamer rijden, slingeren en zien verkeersborden en –tekens over het hoofd en reageren trager. Met alle gevolgen van dien. Volgens een schatting van de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) belanden ieder jaar honderden verkeersslachtoffers in het ziekenhuis en overlijden tientallen mensen door telefoongebruik in de auto.