Verdachten diefstal speedboot aangehouden na achtervolging op het Gooimeer

Rond half drie ’s nachts kreeg de politie melding van de diefstal van een speedboot op IJburg, die met hoge snelheid richting het Gooimeer zou varen. Een politieboot zette de achtervolging in en kreeg daarbij hulp van een politiehelikopter, die toevallig in de buurt was vanwege een andere melding. De politiehelikopter kon de gestolen speedboot nabij de Hollandse Brug in het zoeklicht zetten. Daardoor kon de politieboot de gestolen speedboot lokaliseren en staande houden.

Bij controle bleek het registratienummer van de boot overeen te komen met het eerder die nacht gestolen vaartuig op IJburg. In de boot werden twee verdachten aangehouden. De verdachten, mannen van 31 en 33 jaar oud en afkomstig uit Amsterdam, zijn naar de wal gebracht en vervolgens overgebracht naar een politiebureau.