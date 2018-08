Getuigen gezocht van vechtpartij

Agenten gingen op de melding af en troffen op een speelveld aan het Topaasplantsoen de gewonde man aan. Een aantal getuigen vertelden aan agenten dat een ruzie tussen jeugdigen de aanleiding voor de vechtpartij was. Een man ging na die ruzie naar de jeugdigen op het speelveld en toen ontstond een vechtpartij, waarbij de man gewond raakte.



In de omgeving troffen agenten geen andere gewonden of verdachten aan. De politie doet nader onderzoek naar de aanleiding van het vechtincident en is dringend op zoek naar getuigen.



Iets gezien, gehoord of gefilmd?

De politie zoekt getuigen die meer weten over de vechtpartij en over de mogelijke ruzie die eraan voorafging. Iets gezien of gehoord? Neem contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. Ook komt de politie graag in bezit van de filmbeelden die van het incident gemaakt zijn. Die beelden kunt u uploaden via deze link https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html