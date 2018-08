Dode bij schietincident

Delft - Bij een schietincident in Delft aan het Kalverbos is een dode gevallen. Het politie-onderzoek is in volle gang en de omgeving is afgezet. Forensisch opsporing doet ter plaatse uitgebreid onderzoek en agenten horen getuigen. Een politiehelikopter maakt overzichtsfoto’s. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Dit team bestaat uit rechercheurs van verschillende disciplines.