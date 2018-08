Politieagenten van het EVA-Team houden twee gezochte personen aan

Op dinsdag 7 augustus jl.is in Almere een 49-jarige man aangehouden, die op de landelijke opsporingslijst stond. De man is in 2014 veroordeeld voor verduistering. Het EVA- team is deze week actief naar hem op zoek gegaan en heeft de man op een zolderkamertje in Almere gevonden. De man moet nog 133 dagen in de gevangenis zitten en daarnaast nog een schadevergoeding betalen € 24.000,- .