Politie zoekt getuigen mishandeling

Een 27 -jarige man uit Honselersdijk liep op de twee af en ging een gesprek aan. Dat liep al snel uit op een woordenwisseling en kort daarop in een vechtpartij waarbij drie mannen gewond raakten. De man die de twee op de trap aansprak kreeg een duw. Hij viel van de trap af en brak daarbij zijn been.

Twee vrienden van het slachtoffer, beiden 26 jaar oud en afkomstig uit Delft, raakten bij de vechtpartij ook gewond. Eén brak zijn duim en had een scheur in zijn kaak, de ander kneusde zijn duim. De twee mannen die op de trap zaten reden weg op één scooter die een blauwe kentekenplaat had. De ene man was dun, de ander wat gezetter. De dikkere man droeg een trainingspak en had kort haar. Degene die wat dunner was droeg een petje.