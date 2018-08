Accudief komt niet ver met lokscootmobiel

De politie merkte vanaf begin juni een stijging van diefstal van de invalidewagens, of de accu’s hieruit, in korte tijd ontvingen zij zo’n 17 aangiften. In het onderzoek gebruikte de rechercheurs een ‘lokscootmobiel,’ om de dader te pakken te krijgen. En met succes: donderdag 26 juli betrapte de politie de man op heterdaad, terwijl hij op de Strickledeweg in Rotterdam probeerde nogmaals zijn slag te slaan. De politie denkt dat de man betrokken is bij nog tien diefstallen en mogelijk nog veel meer.

De man sloopte de accu’s uit de gestolen scootmobielen om ze vervolgens door te verkopen.