Inbreker dreigt met vuurwapen

Sliedrecht - Een man uit Sliedrecht is dinsdagnacht, om ongeveer 02.00 uur, door een inbreker bedreigd met een vuurwapen. De 53-jarige man zag in de tuin van zijn vader het licht aanspringen en ging direct kijken wat er aan de hand was toen er plotseling twee mannen uit het schuurtje kwamen. Zij bleken te hebben ingebroken in het schuurtje aan de IJsselstraat.