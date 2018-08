Rotterdammer gearresteerd na waarschuwingsschoten

Vervolgens gingen de agenten op zoek naar de man met vermoedelijk het vuurwapen op zak. Hij werd rennend gezien op de kruising van de Zuiderlaan en Delflandstraat. Op de Verlaatstraat probeerden de agenten hem te laten stoppen en voerden daar een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten uit. De verdachte luisterde echter niet, waarna de agenten twee waarschuwingsschoten losten. Dit bleek wel te werken: de 20-jarige Rotterdammer gaf zich over waarna hij werd geboeid.

Na de arrestatie, sprak een getuige de agenten aan. Hij vertelde dat de verdachte iets had weggegooid in een prullenbak op de Verlaatstraat. Na onderzoek bleek dit een ploertendoder te zijn. Dit is in beslag genomen. Bij de fouillering van de verdachte werd niets aangetroffen.