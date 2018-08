Van vakantiehuisje naar politiecel voor wapenbezit

Schietpartijen op straat, dat vindt iedereen onacceptabel. Maar een vuurwapen dat bij iemand thuis ligt, daar wordt soms makkelijker over gedacht. Gelukkig niet door iedereen. Vorige week deden drie verschillende mensen een melding omdat zij weet hadden van een vuurwapen. Dankzij hun tips heeft de politie vier wapens van straat gehaald en acht mensen aangehouden. Ook bij lopende onderzoeken en preventief fouilleeracties werden afgelopen week verschillende vuurwapens gevonden.



Hoogvliet

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Om zoveel mogelijk wapens van straat te krijgen, kan de politie de hulp van burgers goed gebruiken. Een tip over verboden wapenbezit, al dan niet anoniem, wordt altijd opgevolgd. Zo gingen agenten woensdag 1 augustus ook langs bij een woning in Hoogvliet nadat zij een anonieme tip kregen dat één van de bewoners over wapens zou beschikken. Bij de doorzoeking werd een revolver en verschillende doosjes met patronen gevonden. Een 28-jarige bewoner is aangehouden.



Hellevoetsluis

Een anonieme tip leidde zondag 29 juli tot de vondst van twee balletjespistolen en een echt vuurwapen in een woning in Hellevoetsluis. Een 18-jarige bewoner werd aangehouden. Uit de huiszoeking kwam naar voren dat er nog een echt wapen moest zijn, maar deze was binnen een vriendengroep van hand tot hand gegaan. Dit wapen werd uiteindelijk in een huis in Brielle gevonden. In totaal werden zes personen aangehouden in de leeftijd van 15 tot 32 jaar. Drie van hen zijn inmiddels heen gezonden. Die mogen het vervolg van het onderzoek in vrijheid afwachten.



Spijkenisse

Ook in Spijkenisse werd afgelopen week een vuurwapen in een woning gevonden. De politie zocht een verdachte van een inbraak die regelmatig bij zijn vriendin verblijft. In haar woning werden verschillende spullen gevonden die van diefstal afkomstig zijn, inbrekerswerktuigen én een vuurwapen. De 23-jarige man en zijn 26-jarige vriendin zijn aangehouden.



Barendrecht

Bij een woninginbraak in Barendrecht eind juni werd een dure, exclusieve aansteker gestolen. Het slachtoffer zag zijn eigen aansteker ruim een maand later op een website voor de tweedehands spullen. Hij waarschuwde de politie die een zogenoemde pseudokoop regelde. Een 52-jarige Rotterdammer werd aangehouden. Bij een zoeking in zijn woning werd een vuurwapen gevonden.



Rotterdam

Bij een preventieve fouillering op het Stationsplein in Rotterdam werd op maandag 28 juli een vuurwapen gevonden in de tas van een 36-jarige Rotterdammer. Hij is aangehouden. Bij een andere preventief fouilleeractie op de Mathenesserdijk woensdag 1 augustus werd bij één van de inzittenden van de auto een zak met patronen aangetroffen. Alle vijf inzittenden van de auto zijn aangehouden. In de auto werd later nog een vuurwapen gevonden.



Alle in beslag genomen vuurwapens worden door de Forensische Opsporing onderzocht op ballistische gegevens en DNA om te kijken of er een eerder misdrijf mee gepleegd is.



Heeft u weet van een wapen, bel dan de politie. Anoniem melden mag ook via M. 0800-7000.