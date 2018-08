Getuigen gezocht van aanrijding met zwaargewonde

De vrouw fietste die morgen rond 10.15 uur op de Jan de Rooijstraat in de richting van Sprang-Capelle. Hierbij stak zij de rotonde over. De 31-jarige automobilist uit Tilburg zag de vrouw over het hoofd en reed haar met zijn bestelbus aan. De vrouw viel en raakte zwaargewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis.