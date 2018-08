Man slaat tegenpartij na aanrijding

De politie ging die ochtend rond 10.00 uur naar de taxistandplaats. Hier waren twee voertuigen met elkaar in aanraking gekomen, waarbij enkel materiële schade was ontstaan. Terwijl de agenten het verhaal van beide bestuurders aanhoren, sloeg de 53-jarige man de ander in het gezicht. Het slachtoffer raakte hierdoor oppervlakkig gewond. De verdachte is aangehouden voor mishandeling en is overgebracht naar het politiebureau.