Politie stuit op gestolen bestelbus

De agenten reden rond 23.30 uur over de parkeerplaats Hoge Aard. Toen zij het kenteken van de bestelbus controleerden, bleek dat deze eerder was gestolen. Ook lag er in de bus inbrekersgereedschap. De bus is in beslag genomen en de verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.