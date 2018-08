Tweede aanhouding in onderzoek dodelijk schietincident

Schijndel - Bij een schietincident in de Renate Rubinsteinstraat in Schijndel kwam 25 april van dit jaar een 26-jarige man om het leven. Twee dagen erna werd een 29-jarige verdachte uit Schijndel aangehouden. Deze man zit nog steeds vast op verdenking van het lossen van de dodelijke schoten. In de loop van het onderzoek kwam een tweede verdachte in beeld. Hij werd maandag 6 augustus opgepakt.