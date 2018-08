Getuigen gezocht van mishandeling

De verdachte heeft vermoedelijk het hoofd van de aangever vastgepakt, hij beet in zijn wang en sloeg hem tegen het hoofd. De reden is onbekend. De beveiliging en de politie traden onmiddellijk op en agenten arresteerden kort daarna de verdachte. Hij zit vast voor onderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen van het voorval. U kunt (anoniem) de politie informeren via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen onder vermelding van het dossiernummer 2018184868.