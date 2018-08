Vermiste Amersfoortse overleden

De laatste poging om contact met Marloes te krijgen via WhatsApp was op zondag 5 augustus. In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 is zij als vermist opgegeven bij de politie. Haar auto is op 5 augustus aangetroffen op de Oude Leusderweg. De politie zag haar vermissing als urgent en is direct een onderzoek gestart.



Dinsdag hebben agenten in ME-dienst de hele dag gezocht in de omgeving van haar auto en het bosgebied in het grensgebied Soest-Amersfoort. Ook drones en politiehelikopters, politiepaarden en -honden zochten mee. Vandaag werd door de verschillende diensten en de veteranen van Search & Rescue verder gezocht in het bos. Daar werd haar lichaam aangetroffen. De familie is geïnformeerd. Er zijn geen aanwijzingen of sporen gevonden die wijzen op een misdrijf. Namens de familie en politie willen wij de dank uitspreken voor de inzet van de vrijwilligers en alle andere aangeboden hulp.