Bewoners proberen hennepkwekerij te verdoezelen

De man sprong van het balkon via het schuurtje op de grond en wilde met de vuilniszak vluchten. De agent kon dit voorkomen en wist de man tegen te houden. In de vuilniszak bleken nog meer gedroogde henneptoppen te zitten. De man en de vrouw zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zij zijn ingesloten voor onderzoek. De politie heeft de hennepplanten, ruim 4 kg gedroogde henneptoppen en een auto in beslag genomen.

