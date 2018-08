Tips over vermissing Nsimire? Bel 112!

Ook zijn tientallen tips van burgers onderzocht en camerabeelden uitgekeken. Verder heeft de politie verschillende (social) media ingezet. En natuurlijk kijken agenten overal naar haar uit.

De politie houdt alle mogelijke scenario’s open, zet specialisten en verschillende onderzoeksmiddelen in. ‘Het belangrijkste is nu dat we Nsimire snel vinden’ zegt rechercheur Kevin, een van de politiemensen die bezig is met de opsporing van de vermiste Nsimire Massembo. ‘Een kind dat al een tijd van huis weg is en waarnaar iedereen op zoek is, kan het moeilijk vinden om zich te melden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Daarom willen wij als politie iedereen, die mogelijke informatie heeft over de verdwijning van Nsimire, op het hart drukken dat de politie voor elk kind een veilige plek is om zich te melden.’

Tips en meer informatie blijven uiteraard nodig en zeer welkom. Weet u waar Nsimire is? Bel dan direct met 0800-6070 of 112.