Knallende ruzie in Dordrecht

De twee partijen die voor de rechtbank een civiele zaak hadden uitgevochten, zetten die strijd op straat voort. Na de rechtszaak werd namelijk één van de partijen, een gezin uit Zeeland, op de Noordendijk klemgereden door de andere partij, twee mannen uit Dordrecht. Daarbij vielen enkele klappen en raakte een van de mannen licht gewond.



Bij dit incident werd door getuigen een vuurwapen gezien dat werd weggegooid in de bosjes. De vrouw uit het gezin raapte dit op en bracht dit later naar de rechtbank. Daar is zij samen met de twee andere gezinsleden aangehouden door agenten die inmiddels met het incident bezig waren,. Enige tijd later meldden zich de twee mannen uit Dordrecht bij het politiebureau. Ook zij zijn aangehouden.



De politie stelt een onderzoek in naar dit incident en naar de eigenaar van het vuurwapen. De arrestanten zijn de twee mannen uit Dordrecht van 50 en 51 jaar en het gezin uit Zeeland. De twee vrouwelijke arrestanten van dit gezin werden al snel weer vrijgelaten en de man (42 jaar) zit nog vast, net als de twee Dordtenaren.