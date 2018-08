Nepvuurwapen van straat

Dinsdagmorgen rond een uur of negen werd gemeld dat een man zich vervelend gedroeg op een terras aan de Weteringstraat. Gewaarschuwde agenten stelden een onderzoek in en zagen de man, die zich zenuwachtig gedroeg, lopen. De man ging verschillende keren een winkel in en uit. De agenten zagen dat hij iets achter de toonbank legde. Hier werd vervolgens een wapen aangetroffen dat niet van echt te onderscheiden was. De man is aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.