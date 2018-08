In de sloot beland

Vermoedelijk was de bestuurder even afgeleid en ging de auto slingeren. Het voertuig belandde in de berm en sloeg over de kop een droge sloot in. De brandweer heeft een portier opengeknipt. De 71-jarige vrouw uit Papendrecht en de 70-jarige bestuurder uit Papendrecht zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van het letsel is niet bekend.