Veelvoudige vernielingen gepleegd

De politie constateert dat van 1 op 2 augustus en van 4 op 5 augustus tussen Zoutelande en Westkapelle zo’n 120 strandhokjes zijn opgebroken. De buit is minder groot dan de vernielingen In deze strandhuisjes. Zo zijn handdoeken doorgeknipt, plastic flesjes en bekleding van strandstoelen opengesneden. Van 1 op 2 augustus telt de politie 71 inbraken en van 4 op 5 augustus zijn het er 50. De (bedrijfsmatige) eigenaren zijn bij de politie bekend, maar de politie heeft geen aangiftes van particuliere eigenaren of van huurders van strandhuisjes. Ook zij zijn de dupe geworden van deze inbraken. De politie verzoekt met klem dat iedere gedupeerde aangifte komt doen. De twee verdachten (14 en 15 jaar uit Loon op Zand resp. Kaatsheuvel) zitten vast voor onderzoek.

Getuigenoproep

De politie wil ook graag in contact komen met getuigen. U kunt (anoniem) de politie informeren via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen.