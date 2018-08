Onderzoek naar woningbrand afgerond

Na de brand werd door de politie begonnen met een onderzoek. Dat onderzoek richtte zich op het achterhalen van een oorzaak en het vaststellen van de identiteit van de twee dodelijke slachtoffers. Zo werd sporenonderzoek verricht in de woning en ook spraken agenten met diverse getuigen.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand heeft opgeleverd dat er geen sporen zijn aangetroffen van brandstichting en dat de brand is ontstaan in de keuken van de woning. De oorzaak is mogelijk te herleiden naar een technische storing in keukenapparatuur.



Bureau Slachtofferzorg is ingeschakeld om bij de brand betrokken mensen te ondersteunen.