Twee aanhoudingen in onderzoek overval drogisterij

Bedreiging met mes

Op 4 december 2015 kwam een man de drogisterij binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een groot mes en deed een graai in de kassa. Uiteindelijk vertrok de overvaller met enkele honderden euro’s. Het geschrokken personeel waarschuwde direct de politie en een onderzoek naar de overvaller werd gestart.

Camerabeelden

Een bewakingscamera registreerde de overval. De beelden daarvan waren onder andere te zien in het TV-programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van deze uitzending kwamen diverse tips binnen. Het onderzoeksteam ging daar mee aan de slag. Dankzij vasthoudend recherchewerk kwam uiteindelijk de 26-jarige man uit Almere bij het team in beeld. Tijdens sporenonderzoek na de overval was DNA aangetroffen. Dit bleek na onderzoek door het NFI van de man uit Almere te zijn. Ook werd duidelijk dat man hulp had gehad bij de overval.

Aanhouding verdachten

Na toestemming van de officier van justitie werd besloten om beide verdachten dinsdag aan te houden. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het verhoor bekende de 26-jarige man dat hij de overval op de drogisterij had gepleegd. De vrouw bekende dat ze na de overval de gebruikte kleding en het mes heeft laten verdwijnen. Het personeel van de drogisterij is inmiddels geïnformeerd over de twee aanhoudingen. Het is aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen over de vervolging van de twee.