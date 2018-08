Twee doden bij woningbrand

De politie heeft na het sein ‘brandmeester’ plaats delict gemaakt van de woning en de directe omgeving. Dit betekent dat niemand het afgezette gebied mag betreden. Agenten zorgen voor de bewaking. In de loop van de dag gaat forensische opsporing starten met onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voordat ze daar mee kunnen starten, zal eerst moeten worden onderzocht of het pand veilig kan worden betreden. Als dat niet het geval is, dan moeten extra maatregelen worden getroffen.



Naast het onderzoek naar de oorzaak gaat de politie ook de identiteit vaststellen van de twee dodelijke slachtoffers. De verwachting is dat aan het einde van de middag daar nadere mededelingen over gedaan kunnen worden.