Man aangehouden na dodelijk steekincident

De politie kreeg rond 21.00 uur de melding van een steekincident bij een flatwoning. Verschillende politie-eenheden en een ambulance gingen met spoed naar de genoemde locatie. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd. Bij de flat aangekomen, bleek dat buiten een levenloze man lag

De 23-jarige man was in de flatwoning aanwezig en werd direct als verdachte aangehouden. Omdat hij licht gewond was, is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling van zijn verwondingen is hij ingesloten in het arrestantencomplex van de politie. Hij zal worden verhoord.

De politie startte direct een onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Zo is onder andere de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Ook vandaag wordt er nog onderzoek gedaan. Daarnaast worden getuigen gehoord.

Hebt u iets opvallends gezien of gehoord wat met het steekincident te maken kan hebben, of heeft u camerabeelden en nog niet met de politie gesproken? Bel dan de politie via 0900-8844.

2018357952 HP