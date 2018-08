Man gewond bij steekincident. Verdachte aangehouden

De politie kreeg rond 22.40 uur een melding van een steekincident in een woning aan de Oranjerie. Uit eerste onderzoek bleek dat de twee mannen zich tijdens het steekincident in de woning bevonden. De politie onderzoekt wat zich daar heeft afgespeeld.

Het 29-jarige slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De 26-jarige man was nog in de woning en werd direct aangehouden. Hij is ingesloten voor nader verhoor.

De politie wil graag ik contact komen met getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord wat met het steekincident te maken kan hebben en nog niet met de politie gesproken? Bel dan de politie via 0900-8844.

2018358017 HP