Update Steekincident Borculo

Borculo - Een 26-jarige Poolse man is woensdagavond 8 augustus aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een 29-jarige man, eveneens afkomstig uit Polen, te hebben verwond met een steekwapen. Na onderzoek en is echter gebleken dat er geen sprake was van een steekincident. Beide mannen hebben wel ruzie gehad, waarbij de 29-jarige man gewond raakte aan zijn gezicht. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De 26-jarige man wordt in vrijheid gesteld. Hij zal zich later voor de mishandeling moeten verantwoorden bij de rechter.