18-jarige man uit Julianadorp aangehouden

Den Helder - Rond 21.15 uur zagen twee agenten de 18-jarige snorfietser op de Prins Hendriklaan rijden. De snorfietser was een bekende waarvan ze wisten dat de snorfiets was opgevoerd. De snorfietser kreeg een stopteken wat hij negeerde en ging er vandoor in de richting van het Bernardplein.