Cocaïne in de herkansing

Den Helder - Op woensdagavond stond de politie even met mensen te praten op de Beatrixstraat toen een ‘bekende’ langs kwam rijden op een snorfiets. De bestuurder had eerder zijn rijbewijs in moeten inleveren toen hij was gecontroleerd en cocaïne in zijn bloed bleek te hebben. Deze dag had hij zijn rijbewijs terug gekregen omdat het percentage cocaïne in zijn bloed laag bleek te zijn geweest.