Politie achtervolgt motordieven door de sloot

Om 07.15 uur kreeg de eigenaar van een motorfiets een telefoontje van een buurtbewoner dat twee mannen met een motorfiets aan waren komen lopen bij een woning aan de Groeneweg. De getuige had de motorfiets herkend. Deze hoorde thuis in een schuur even verderop aan de Groeneweg. Toen de getuige daar was gaan kijken, bleek de toegangsdeur van de schuur opengebroken te zijn.

Toen de politie ging kijken, bleek de motorfiets bij de aangewezen woning te staan. In de achtertuin bij de woning zaten een man en een vrouw. Bij het zien van de politie gingen de twee verdachten er vandoor. Hierbij probeerden zij via een sloot en een weiland te ontkomen. De politie sprong ook in de sloot en kon de verdachten even verderop aanhouden. Het gaat om een 31-jarige man en een 19-jarige vrouw.

Korte tijd later werd in een schuur op het terrein waar de motor was ontvreemd nog een 35-jarige man aangetroffen. Ook hij werd aangehouden. Alle verdachten zijn afkomstig uit Polen.

De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal van de motorfiets.

2018154716